Єрмак: Зеленський на пресконференції такий же, як у житті

«Саме за таку людину у 2019 році проголосували 73% українців», – наголосив Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував пресмарафон Володимира Зеленського. Свої враження від написав у Facebook.

«Хоч захід і тривав значно довше, ніж було заплановано, але це вкотре демонструє, що президент України готовий говорити з усіма і про все. Він не боїться гострих запитань і не використовує заздалегідь підготовлених відповідей. І найголовніше – завжди залишається людиною. На пресмарафоні Володимир Зеленський такий самий, як у житті. Саме за таку людину у 2019 році проголосували 73% українців», – написав він.

Єрмак каже, що Зеленський щодня у своїй роботі, на зустрічах, на пресконференціях викладається на 100%.

«І так само стовідсотково він завжди діє в інтересах України та українського народу. Хоч стара система й пручається, але в Україні мала з'явитися людина, яка нарешті її змінить. Вдячний усім журналістам, які сьогодні поставили свої запитання. Це і є демократія в чистому вигляді. Такою є й справжня Україна – чесна, прозора та відкрита, без цензури. І ця країна готова до будь-якого виклику», – пише Єрмак.

Андрій Єрмак задоволений пресмарафоном Зеленського

До слова, сам Єрмак сьогодні заховався від журналіста у дитячій кімнаті.

Під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака. Також Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика». Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.

Слід також нагадати, що сьогоднішній пресмарафон Зеленського не минув без скандалів.

Під час пресмарафону Зеленський посварився також з іншим журналістом, Юрієм Бутусовим. Як вже стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов вважає, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас. Однак журналіста зупинила повага до статусу президента.

Також Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху».

Після завершення пресмарафону президента України Володимира Зеленського представники його охорони почали блокувати неакредитованих журналістів, які були поруч з будівлею. В результаті вони завдали травм журналістці «Прямого» Ганні Дзьобі.











