Скандал з вертольотами. Глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика»

Монастирський виправдовує дії чиновників, які користуються гелікоптерами ДСНС для власних потреб?

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб є «звичайною практикою». Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо ймовірних перельотів керівництва Офісу президента гелікоптерами ДСНС.

«Відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами. Це є звичайна практика, вона була і буде», - сказав Монастирський.

Міністр сказав, що це є «абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію».

«Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом Президента. Але згідно протоколів, це може використовуватися відповідними посадовими особами», – уточнив міністр.

Нагадаємо, 24 листопада ЗМІ повідомили, що 21 листопада, коли в Україні відзначали день Гідності та Свободи, голова Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував своє 50-річчя у державній резиденції в селищі Гута на Івано-Франківщині. Йдеться про розслідування, в якому журналісти повідомили, що Зеленський та Офіс президента святкували день народження Єрмака, використовуючи гелікоптери ДСНС для перевезення гостей.

Раніше повідомлялося, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.



