Новий скандал в Офісі президента. Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському

У День гідності та свободи, Зеленський та Єрмак «швидко і непомітно» злітали до Києва гелікоптером ДСНС

Єрмак приховав інформацію, що відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував розслідування журналістів про святкування дня народження нинішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, на якому побував і президент Володимир Зеленський.

Святкування відбулося на території державної резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.

«Голосно лунає сумна і місцями трагічна музика... Із сумним лицем соло співає Жека Лисий: «Черный лебедь, черный лебедь, что же ты вьешься над пустой головой…» Варіант фінальної пісні для зимового «Кварталу 95». Прощальний «Вечірній квартал» «Біжи, Вово, біжи», – написав Богдан у Facebook.

Як повідомлялося, журналісти «Української правди» з'ясували, що Зеленський та Єрмак провели в Івано-Франківській області приблизно чотири дні – залишили Київ у п'ятницю, а повернулися у понеділок увечері.

21 листопада, у День гідності та свободи, Зеленський та Єрмак «швидко і непомітно» злітали до Києва гелікоптером ДСНС, щоб ушанувати пам'ять загиблих активістів Майдану, ідеться у розслідуванні. День народження Єрмака – 21 листопада. У нього був ювілей.

В ОПУ заявили, що «не було жодного чотириденного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами».

Єрмак повідомив, що ювілей «ніяк особливо не відзначав».

«Лишень у понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента», – написав він у Facebook.