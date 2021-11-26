Єрмак і бутерброди. Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту

Зеленський: «У п’ятницю ввечері після роботи я зі своєю сім’єю полетів на один день відпочити»

Володимир Зеленський під час пресмарафону «30 запитань президенту України» підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком.

«Я не зовсім розумію, чому ми спілкуємося у форматі, що я виправдовуюся... Маю право інколи трохи відпочивати. Завдяки вам (журналістам, – ред.) для мене більше немає місця у Києві, де можу відпочивати. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам мої діти майже ніде нічого не святкують. Завдяки вам часу на власне життя, на що маю право, у мене немає. І тому маю можливість, не приховуючи того, їхати туди, де я хочу. Чи був я в Синевирі – так. У п’ятницю ввечері (19 листопада, – ред.) після роботи я зі своєю сім’єю полетів на один день відпочити. Я летів зі супроводжуючим гвинтокрилом», – розповів Зеленський.

Зеленський нарікнув, що через запитання журналіста світ дізнається, що президентський літак наразі несправний, тому глава держави не може ним скористатися. Тому, мовляв, звернувся до ДСНС і отримав підтвердження, що може скористатися її гвинтокрилами.

«Ми полетіли двома військовими гвинтокрилами. У суботу у мене був вихідний день, разом зі мною був голова Офісу і моя сім’я», – сказав Зеленський.

Президент підтвердив, що в неділю 21 листопада полетів назад до Києва, де взяв участь у заходах, присвячених Дню Свободи та Гідності, а потім полетів назад до державної резиденції в Гуті. Зеленський підтвердив, що з ним був глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«У неділю у вихідний день я на провів на роботі. Після чого сів у гвинтокрил, і з бутербродами, речами і Єрмаком полетів у Гуту. Маю право. У цей день, коли я прилетів, циган і ведмедів не викликав. А в понеділок полетів на роботу», – заявив Зеленський.

До слова, Єрмак зізнався, що був на держдачі у Гуті, але не у свій ювілей, який був 21 листопада.

Між іншим, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.