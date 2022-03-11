Рятувальники нагадали, як треба діяти при хімічних аваріях (відео)

Аварія на хімічному виробництві може мати наслідки, не краще ніж від чорнобильської катастрофи

Окупанти можуть піти на будь-яку підлість

В ході війни проти України російські окупанти спричиняють техногенні катастрофи, бомбардують режимні об’єкти та об’єкти інфраструктури, що може призвести до хімічної аварії.

Важливо розуміти алгоритм дій у разі подібної надзвичайної ситуації, заявили у Державній сліжбі з надзвичайних ситуацій.

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи,

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем,

увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок,

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію,

вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого!

У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.

Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Нагадаємо, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі невдач російських загарбників.

Припускають, що ворог може використовувати фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні та інші неправдиві заяви.