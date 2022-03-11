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    Рятувальники нагадали, як треба діяти при хімічних аваріях (відео)

    Аварія на хімічному виробництві може мати наслідки, не краще ніж від чорнобильської катастрофи - Рятувальники нагадали, як треба діяти при хімічних аваріях (відео)
    Аварія на хімічному виробництві може мати наслідки, не краще ніж від чорнобильської катастрофи
    скріншот з відео

    Окупанти можуть піти на будь-яку підлість

    В ході війни проти України російські окупанти спричиняють техногенні катастрофи, бомбардують режимні об’єкти та об’єкти інфраструктури, що може призвести до хімічної аварії.

    Важливо розуміти алгоритм дій у разі подібної надзвичайної ситуації, заявили у Державній сліжбі з надзвичайних ситуацій.

    У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

    • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи,
    • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем,
    • увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок,
    • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію,
    • вимкнути побутові прилади та газ.

    У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

    Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого!

    У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.

    Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

    Нагадаємо, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

    Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі невдач російських загарбників.

    Припускають, що ворог може використовувати фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні та інші неправдиві заяви.

    Теги: окупанти війна аварія рятувальники повітря хімікати #stoprussia
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    Рятувальники нагадали, як треба діяти при хімічних аваріях (відео)