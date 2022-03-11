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    Кримінал

    Розвідка оприлюднила імена російських морпіхів, які прийшли вбивати українців

    Розвідка оприлюднила імена російських морпіхів, які прийшли вбивати українців
    фото: Мноборони

    У списку – майже 700 імен

    Розвідка Міноборони змогла встановити й оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Встановлена група чинить злочини проти мирного населення. Усі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

    У списку, який здобула розвідка, службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини – 20264.

    «Ви не морська піхота! Ви «волки позорные»! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо» – звернулися до окупантів у розвідці.

    Також додали, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом список нараховує 404 орків, які мають різне звання та обов'язки. Серед них зокрема є:

    • навідники;
    • кулеметники;
    • водії-гранатометники;
    • снайпери;
    • техніки;
    • їхнє командування.

    В отриманих даних розвідки, окрім імен і звань, є також і дати – народження та призов до армії. Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення в Україні, можна за цим посиланням.

    Раніше ми повідомляли, що російські льотчики ще у січні знали, що будуть бомбити Україну. Про це полонені рашисти розповіли на пресконференції у Києві. Полонений російський льотчик Максим Криштоп сьогодні під час пресконференції у Києві розповів, що бомбардував територію Балаклії, Ізюма та Харкова фугасними авіаційними бомбами. Він повідомив, які накази отримував і як готувалися до вторгнення. Полонений звернувся до усіх військовослужбовців збройних сил Російської Федерації: негайно припиняйте виконувати злочинні накази! Він також переконаний, що Росія цю війну вже програла.

    Теги: розвідка Росія армія війна військові
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    Розвідка оприлюднила імена російських морпіхів, які прийшли вбивати українців