Розвідка оприлюднила імена російських морпіхів, які прийшли вбивати українців

Розвідка Міноборони змогла встановити й оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Встановлена група чинить злочини проти мирного населення. Усі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

У списку, який здобула розвідка, службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини – 20264.

«Ви не морська піхота! Ви «волки позорные»! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо» – звернулися до окупантів у розвідці.

Також додали, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом список нараховує 404 орків, які мають різне звання та обов'язки. Серед них зокрема є:

навідники;

кулеметники;

водії-гранатометники;

снайпери;

техніки;

їхнє командування.

В отриманих даних розвідки, окрім імен і звань, є також і дати – народження та призов до армії. Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення в Україні, можна за цим посиланням.

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