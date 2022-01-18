Скасовані авіарейси, зірвані дахи, відключене світло: у світі вирує негода

Через сніг і шквали чимало людей також тепер сидять без світла

Не лише Україна зазнає негоди, у всьому світі люди борються з потужними хуртовинами. Авіарейси скасовуються, дерева падають і безліч сімей залишилося без електроенергії. Про це повідомляє ТСН.

У сусідній Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. А більше 30 тисяч – лишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи та ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу – це дуже рідкісне явище взимку.

У Польщі рятувальники здійснили вже понад 3000 виїздів, щоб усувати завдані вітром збитки/фото: Marcin Bielecki/PAP

А у Латвії через сніг і шквали чимало людей також тепер сидять без світла. Пориви вітру сягають там 32 метрів за секунду. На летовищах не можуть приземлитися літаки, тож чимало рейсів затрималися.

У четвер та п'ятницю новий циклон принесе до Латвії сильний вітер та снігопад/фото: oir.mobi

Вирує негода і за океаном. У Канаді подекуди випало понад півметра снігу, видимість нині близька до нуля. Місцевим доводиться самотужки відкопувати свої машини, бо снігозбиральна техніка не може впоратися із такою навалою. В аеропорту Торонто через хуртовину вже скасували третину рейсів.

Внаслідок трьох великих ДТП у районі канадського Монреалю 12 людей було доставлено до лікарні/фото: AFP

Нагадаємо, у Карпатах оголосили третій рівень небезпеки через можливі сніголавинни.

До слова, упродовж минулої доби 17 січня до Служби порятунку «101» рятувальники Житомирської області чотири рази залучались до ліквідації наслідків негоди.

Також, у Чернівецькій області вітер зірвав дахи з будівель шкіл і лікарень, також багато дерев повалило на дорогу, без електроенергії залишилася одна котельня.

У Кіцманській лікарні зірвало кілька металевих листів покрівлі. Працівники медзакладу відновили пошкоджений дах самотужки. Про це Суспільному повідомив директор Володимир Хромюк.

До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.