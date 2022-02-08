«Школа війни»: українські піхотинці показали, як виживати на полі бою (відео)

Бійці відпрацьовують різні сценарії, які можуть статися на війні

Які дії можуть врятувати життя у перші секунди після поранення?

На війні військовослужбовці завжди ризикують зазнати важких поранень, і більшість вояків найчастіше помирає через масивні кровотечі, які не вдається вчасно зупинити.

Як вижити на полі бою? На спеціалізованому курсі у Школі морського піхотинця особливу увагу приділяють тактичній медицині. Військове телебачення відзняло відео, яке пояснює, які дії можуть врятувати життя у перші секунди після поранення. Та у яких випадках категорично забороняється евакуація постраждалого та чому інколи доводиться жертвувати ним.

«Про все це ви дізнаєтеся у новому випуску «Школи війни». Окрім того, на морських піхотинців чекає низка непростих завдань, зокрема знищення ворожої ДРГ у лісі, десантування з гвинтокрила за допомогою канату, а також перехід морем десантним кораблем та висадка на необладнаний берег Тендрівської коси з подальшим захопленням острова та забезпеченням його оборони», – розповіли творці армійського серіалу.

Також ви побачите як військовослужбовці готуються до боїв у горах, які займають значну частину території окупованого Криму.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого».

Також цього тижня президенти Німеччини, Франції та Польщі зберуться для обговорення ситуації в Україні.