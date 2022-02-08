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    «Школа війни»: українські піхотинці показали, як виживати на полі бою (відео)

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    Бійці відпрацьовують різні сценарії, які можуть статися на війні - «Школа війни»: українські піхотинці показали, як виживати на полі бою (відео)
    Бійці відпрацьовують різні сценарії, які можуть статися на війні
    фото: zsu.gov.ua

    Які дії можуть врятувати життя у перші секунди після поранення?

    На війні військовослужбовці завжди ризикують зазнати важких поранень, і більшість вояків найчастіше помирає через масивні кровотечі, які не вдається вчасно зупинити.

    Як вижити на полі бою? На спеціалізованому курсі у Школі морського піхотинця особливу увагу приділяють тактичній медицині. Військове телебачення відзняло відео, яке пояснює, які дії можуть врятувати життя у перші секунди після поранення. Та у яких випадках категорично забороняється евакуація постраждалого та чому інколи доводиться жертвувати ним.

    «Про все це ви дізнаєтеся у новому випуску «Школи війни». Окрім того, на морських піхотинців чекає низка непростих завдань, зокрема знищення ворожої ДРГ у лісі, десантування з гвинтокрила за допомогою канату, а також перехід морем десантним кораблем та висадка на необладнаний берег Тендрівської коси з подальшим захопленням острова та забезпеченням його оборони», – розповіли творці армійського серіалу.

    Також ви побачите як військовослужбовці готуються до боїв у горах, які займають значну частину території окупованого Криму.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого».

    Також цього тижня президенти Німеччини, Франції та Польщі зберуться для обговорення ситуації в Україні.

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    Теги: Крим армія війна солдат
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    «Школа війни»: українські піхотинці показали, як виживати на полі бою (відео)