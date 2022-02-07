Цього разу світ поділиться за принципом «демократія проти диктатури»

Нова «вісь зла» потроху формується

Мовою оригіналу

Эта Олимпиада уже абсолютно безразлична.

Во-первых, к сорока пяти годам все эти гладиаторские игрища хлеба и зрелищ сами по себе стали неинтересны. Вот уже как-то совершенно безразлично, кто там лучше всех пробежит на лыжах, проедет на санках и прокатится на коньках.

Во-вторых, очередная Олимпиада «а-ля Берлин 1936» в очередной поехавшей кукухой Империи с уже официальными концлагерями… Идите в лес с таким спортом вне политики.

В политике – всё. И уж Олимпиада-то точно в первую очередь

Китай и Московия, похоже, пришли к стратегическому партнерству, новая ось зла, похоже, начинает вырисовываться – и в этот раз мир будет делится не по нациям, претензиям на Эльзас и Лотарингию или теориям расового превосходства, а, банально, по линии границы демократия-диктатура, и такое деление куда более устойчивое, чем все расовые теории или территориальные претензии.

И это надолго.

Вероятно, именно этот процесс деления и будет новым двигателем переустройства миропорядка двадцать первого века и новым глобальным вызовом, который Запад, к слову, уже принял.

На наше счастье.

И вот все эти танцы с лыжами при таком раскладе уже как-то совершенно потеряли хоть какое-бы то ни было значение.

Предвоенной оказалась совсем не Олимпиада в Сочи. По настоящему предвоенной будет эта

И, в-третьих, на этом фоне, стало совершенно фиолетово, как выступят украинские спортсмены. Какое место они завоюют, как в очередной раз утрут нос московитам и будет или не будет очередного фотоскандала с обнимашками.

Мне совершенно всё равно, как украинские певцы выступят на «Евровидении», как украинские спортсмены выступят на Мундиале или как мы выступим в категории «биатлон с препятствиями». Все это десятой важности проблемы.

Сегодня мне гораздо важнее, как украинцы выступают в категории «Территориальная оборона»

Как они выступают в категории «Скупить все патроны в городе до последнего и оборонятся из каждого подвала любой кочергой». Мне намного важнее, сколько будет подходов к снарядам «Джавелин» и «Стингер», чем к брусьям и акробатическому бревну.

А в этих дисциплинах Украина показывает фантастические результаты. Знакомые один за одним записываются в ТРО. Партнеры поставляют спортинвентарь самолетами, тоннами, десятками тонн, уже восьмой борт с правильными кольцами и трапециями сел в Борисполе.

Несмотря на идиотизм во власти, Украина вновь показывает свою самую сильную сторону и на низовом горизонтальном уровне самоорганизуется так, как ни в каком спорте никто в мире.

Противостояние – «Свобода-Диктатура» вырисовывается, и в этом противостоянии Украина на самом острие.

Но в этот раз мы будем играть на своем поле.

И по своим правилам.

Читайте також:

Джерело: блог Аркадія Бабченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.