Цього разу світ поділиться за принципом «демократія проти диктатури»
Нова «вісь зла» потроху формується
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Эта Олимпиада уже абсолютно безразлична.
Во-первых, к сорока пяти годам все эти гладиаторские игрища хлеба и зрелищ сами по себе стали неинтересны. Вот уже как-то совершенно безразлично, кто там лучше всех пробежит на лыжах, проедет на санках и прокатится на коньках.
Во-вторых, очередная Олимпиада «а-ля Берлин 1936» в очередной поехавшей кукухой Империи с уже официальными концлагерями… Идите в лес с таким спортом вне политики.
В политике – всё. И уж Олимпиада-то точно в первую очередь
Китай и Московия, похоже, пришли к стратегическому партнерству, новая ось зла, похоже, начинает вырисовываться – и в этот раз мир будет делится не по нациям, претензиям на Эльзас и Лотарингию или теориям расового превосходства, а, банально, по линии границы демократия-диктатура, и такое деление куда более устойчивое, чем все расовые теории или территориальные претензии.
И это надолго.
Вероятно, именно этот процесс деления и будет новым двигателем переустройства миропорядка двадцать первого века и новым глобальным вызовом, который Запад, к слову, уже принял.
На наше счастье.
И вот все эти танцы с лыжами при таком раскладе уже как-то совершенно потеряли хоть какое-бы то ни было значение.
Предвоенной оказалась совсем не Олимпиада в Сочи. По настоящему предвоенной будет эта
И, в-третьих, на этом фоне, стало совершенно фиолетово, как выступят украинские спортсмены. Какое место они завоюют, как в очередной раз утрут нос московитам и будет или не будет очередного фотоскандала с обнимашками.
Мне совершенно всё равно, как украинские певцы выступят на «Евровидении», как украинские спортсмены выступят на Мундиале или как мы выступим в категории «биатлон с препятствиями». Все это десятой важности проблемы.
Сегодня мне гораздо важнее, как украинцы выступают в категории «Территориальная оборона»
Как они выступают в категории «Скупить все патроны в городе до последнего и оборонятся из каждого подвала любой кочергой». Мне намного важнее, сколько будет подходов к снарядам «Джавелин» и «Стингер», чем к брусьям и акробатическому бревну.
А в этих дисциплинах Украина показывает фантастические результаты. Знакомые один за одним записываются в ТРО. Партнеры поставляют спортинвентарь самолетами, тоннами, десятками тонн, уже восьмой борт с правильными кольцами и трапециями сел в Борисполе.
Несмотря на идиотизм во власти, Украина вновь показывает свою самую сильную сторону и на низовом горизонтальном уровне самоорганизуется так, как ни в каком спорте никто в мире.
Противостояние – «Свобода-Диктатура» вырисовывается, и в этом противостоянии Украина на самом острие.
Но в этот раз мы будем играть на своем поле.
И по своим правилам.
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Джерело: блог Аркадія Бабченка