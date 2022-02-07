  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Аркадій Бабченко
рус
    Думки вголос

    Цього разу світ поділиться за принципом «демократія проти диктатури»

    Справжні чемпіони зараз б'ються на передовій... - Цього разу світ поділиться за принципом «демократія проти диктатури»
    Справжні чемпіони зараз б'ються на передовій...
    фото: zsu.gov.ua

    Нова «вісь зла» потроху формується

    Мовою оригіналу

    Эта Олимпиада уже абсолютно безразлична.

    Во-первых, к сорока пяти годам все эти гладиаторские игрища хлеба и зрелищ сами по себе стали неинтересны. Вот уже как-то совершенно безразлично, кто там лучше всех пробежит на лыжах, проедет на санках и прокатится на коньках.

    Во-вторых, очередная Олимпиада «а-ля Берлин 1936» в очередной поехавшей кукухой Империи с уже официальными концлагерями… Идите в лес с таким спортом вне политики.

    В политике – всё. И уж Олимпиада-то точно в первую очередь

    Китай и Московия, похоже, пришли к стратегическому партнерству, новая ось зла, похоже, начинает вырисовываться – и в этот раз мир будет делится не по нациям, претензиям на Эльзас и Лотарингию или теориям расового превосходства, а, банально, по линии границы демократия-диктатура, и такое деление куда более устойчивое, чем все расовые теории или территориальные претензии.

    И это надолго.

    Вероятно, именно этот процесс деления и будет новым двигателем переустройства миропорядка двадцать первого века и новым глобальным вызовом, который Запад, к слову, уже принял.

    На наше счастье.

    И вот все эти танцы с лыжами при таком раскладе уже как-то совершенно потеряли хоть какое-бы то ни было значение.

    Предвоенной оказалась совсем не Олимпиада в Сочи. По настоящему предвоенной будет эта

    И, в-третьих, на этом фоне, стало совершенно фиолетово, как выступят украинские спортсмены. Какое место они завоюют, как в очередной раз утрут нос московитам и будет или не будет очередного фотоскандала с обнимашками.

    Мне совершенно всё равно, как украинские певцы выступят на «Евровидении», как украинские спортсмены выступят на Мундиале или как мы выступим в категории «биатлон с препятствиями». Все это десятой важности проблемы.

    Сегодня мне гораздо важнее, как украинцы выступают в категории «Территориальная оборона»

    Как они выступают в категории «Скупить все патроны в городе до последнего и оборонятся из каждого подвала любой кочергой». Мне намного важнее, сколько будет подходов к снарядам «Джавелин» и «Стингер», чем к брусьям и акробатическому бревну.

    А в этих дисциплинах Украина показывает фантастические результаты. Знакомые один за одним записываются в ТРО. Партнеры поставляют спортинвентарь самолетами, тоннами, десятками тонн, уже восьмой борт с правильными кольцами и трапециями сел в Борисполе.

    Несмотря на идиотизм во власти, Украина вновь показывает свою самую сильную сторону и на низовом горизонтальном уровне самоорганизуется так, как ни в каком спорте никто в мире.

    Противостояние – «Свобода-Диктатура» вырисовывается, и в этом противостоянии Украина на самом острие.

    Но в этот раз мы будем играть на своем поле.

    И по своим правилам.

    Читайте також:

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Міноборони війна Китай Путін Україна демократія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    П'ятий президент України

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Тарас Загородній
    Тарас Загородній

    Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цього разу світ поділиться за принципом «демократія проти диктатури»