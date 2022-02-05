Президенти Німеччини, Франції та Польщі зберуться для обговорення ситуації в Україні

Лідери трьох країн зустрінуться в Берліні

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня вирушить у Берлін, щоб взяти участь у засіданні Веймарського трикутника. Це переговори лідерів Польщі, Німеччини та Франції. Про це повідомляє польське агентство RMF24.

За словами глави кабінету президента Польщі, переговори Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Анджея Дуди відбудуться вдень або ввечері вівторка, 8 лютого. На порядку денному будуть питання безпеки в Центральній та Східній Європі.

Напередодні глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявляв, що головою темою переговорів у Веймарському трикутнику стане загроза вторгнення Росії в Україну.

«І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи (щодо ситуації довкола України – ред.)... У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди прозвітувати про свої переговори в Пекіні», – сказав Кумоч.

Як відомо, у вересні Польща, Німеччина і Франція обговорили ризики «Північного потоку-2».

До слова, канцлер Німеччини приїде в Київ перед візитом до Путіна: відома дата.

Також 7 лютого Макрон полетить до Путіна, а потім до Зеленського.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що ЄС після Brexit потребує нової архітектури.