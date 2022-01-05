Школа війни: як танки перевіряють мужність бійців (відео)

Не кожен зможе зберегти спокій, коли над ним проїжджає танк

Подібну практику підготовки особового складу взято із досвіду армій країн НАТО

Як стати морським піхотинцем в лавах ЗСУ? Для цього кожному претенденту треба пройти неймовірні випробовування.

«Щоб відчути «запах війни» морські піхотинці спостерігають за розтином тіла у морзі. Це одне із занять з психологічної підготовки у Школі морського піхотинця. Окрім моторошної картини цей процес супроводжується ще й різким неприємним запахом» – запевняє прес-служба ЗСУ.

Крім того, треба пройти обкатку танком. Це випробування, де потрібно продемонструвати мужність, в момент коли над тобою проїжджає багатотонна машина.

Подібну практику підготовки особового складу взято із досвіду армій країн НАТО.

І наостанок курсанти подолають «смугу розвідника», яка імітує перешкоди та небезпеки, з якими можуть зіштовхнутися «морпіхи» в бою, зокрема як вижити під час артобстрілу, як правильно оглядати зруйновані будівлі, яким чином проходити мінні поля, зруйновані мости та різноманітні тунелі.

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