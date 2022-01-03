Виконувала доручення коханого бойовика «ДНР». Спільниця терористів отримала тюремний термін

Пособниця терористів прибула на підконтрольну українській владі територію з метою відшукання схронів зі зброєю

Пособниця і кохана бойовика «ДНР» отримала в Україні вісім років тюрми за участь у терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Краматорського міського суду Донецької області від 17 грудня.

За даними слідства, у жовтні 2021 року обвинувачена, перебуваючи в окупованому Донецьку, погодилася надати допомогу представнику незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР», з яким перебувала у стосунках. Вона мала виїхати на підконтрольну українській владі територію, відшукати заздалегідь облаштовані бойовиками «ДНР» і спецслужб Росії схрон з вогнепальною зброєю і бойовими припасами та переховати їх в інше місце.

18 жовтня обвинувачена транзитом через Росію заїхала до Краматорська Донецької області, де на чотири дні орендувала квартиру. Спочатку жінка здійснила фото- та відеозйомку тамтешніх адміністративних будівель Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, та 11-го прикордонного загону. Відзняті матеріали через Viber відправила своєму коханому бойовику «ДНР».

Потім обвинувачена віднайшла схрон, в який співробітники СБУ замість справжніх раніше виявлених боєприпасів (дев’ять тротилових шашок загальною вагою 1,8 кг; два запали ручних гранат типу «УЗРГМ»; два корпуси гранат типу «РГД-5»; п’ять паперових згортків із пластичною вибуховою речовиною типу «ПВР-5А»; автомат «Калашникова» із 89 патронами до нього; металевий короб із 1080 патронами калібру 5,45х39 мм) поклали імітаційні предмети. Жінка перевезла їх до орендованої квартири і помістила у пакети з борошном, щоб замаскувати.

Протиправну діяльність спільниці бойовиків «ДНР» припинили співробітники СБУ, викривши обвинувачену на підконтрольній українській владі території.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченій узгоджене сторонами покарання у вигляді восьми років позбавлення волі без конфіскації майна. Суд погодився з цим і затвердив угоду.

Крім цього, суд застосував до обвинуваченої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв «Главком», у грудні Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винною командира артилерійського дивізіону «третьої окремої мотострілецької бригади «Беркут» 1-го армійського корпусу терористичної організації «ДНР» Ольгу Качуру в участі в терористичній організації. Їй призначено покарання – 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Також у грудні Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими. До січня 2015 року бойовик Михед працював відеооператором і знімав на камеру допити українських військовополонених та цивільних заручників. Зокрема здійснював відеофіксацію імітації розстрілу цивільної особи. Також займався розповсюдженням так званих «бойових листів» про підрозділ Бєзлєра.