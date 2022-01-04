Озброєна до зубів Росія панічно боїться опинитися під прицілом уявних чужих ракет

Приймуть в НАТО Україну чи Грузію – і настане для Росії кінець світу

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МЫ ДОЛГО МОЛЧА ОТСТУПАЛИ

Досадно было…

Давайте посмотрим на нынешний конфликт двух цивилизаций – западной и антизападной – без эмоций, сантиментов и дурацких фантазий. Зафиксируем очевидное – если кто-то из антагонистов не сойдет окончательно и непритворно с ума, глобальная ядерная война между военными сверхдержавами невозможна: в ней не будет победителей, проиграют все, и, как говорится, живые позавидуют мертвым. С ограниченной ядерной войной вопрос, как будто, отдельный, но ответ почти такой же: ее вероятность ничтожно мала, ибо при каких обстоятельствах она перерастет в глобальную, никто толком не знает. А тот, кто думает, что знает, скорее всего, ошибается.

Впрочем, военные технологии не стоят на месте. Становясь все более изощренными и куда менее апокалиптическими, они позволяют затеять обычную локальную войну, но не впутаться при этом в ядерную. И наконец, не следует забывать о том, что в нашем продвинутом, взаимозависимом мире ответ на военную провокацию может оказаться невоенным, но крайне обременительным для гипотетического провокатора.

С учетом этого, маниакальная зацикленность российских вождей на подлетном времени вражеских ракет, балансе ядерных вооружений и тому подобном выглядит невероятно фальшиво и старомодно. Как и их наигранный страх перед расширением НАТО на восток.

Соседние с Россией небольшие страны давно живут в зоне досягаемости российских ракет и не парятся. На другом конце света столица Республики Кореи, гигантский мегаполис Сеул, находится в пределах досягаемости не только для ракет, но и для артиллерии Северной Кореи. И как-то ухитряется не сойти с ума от страха. И только огромная, вооруженная до зубов, но кроткая как ягненок Россия панически боится оказаться под прицелом воображаемых чужих ракет. Примут в НАТО Украину или Грузию и настанет для нее конец света. Кто кроме стареющих российских вождей поверит в этот бред, даже не знаю. Зато в их очевидное стремление к геополитическому реваншу поверят все и сразу, тем более что сама Россия ничего не скрывает. Хотя на этом скользком пути не утратила и умения неприятно удивлять.

Взять хотя бы нелепый ультиматум, который она предъявила США и их европейским союзникам, явно не рассчитывая на то, что он будет принят. Ведь для этого США пришлось бы инициировать пересмотр главного учредительного документа НАТО – Североатлантического договора 1949 года. Любопытно, что в обмен на политическое самоубийство НАТО Россия не готова предложить ровным счетом ничего. Отвечая на вопрос о том, почему так получилось, министр иностранных дел России без тени сомнения сказал, что долгие десятилетия наша страна и так уже долго отступала. Иными словами, что она ушла из Восточной европы как бы по доброй воле. Что, мягко говоря, не совсем правда, точнее, чистая неправда. Россия ушла из Восточной европы, потому что остаться там можно было только при помощи танков. Точно так же России пришлось уйти и из бывших союзных республик, которые, наверное, были ей за это даже благодарны, но оставаться в составе СССР все же не хотели. Потом наступили другие времена, и новоявленный Хозяин земли русской задумал не мытьем, так катаньем вернуть все назад.

«Я вижу честь Пруссии в том, чтобы она воздерживалась от любых позорящих ее связей с демократией, и чтобы ничто в Германии не происходила без ее согласия», – писал когда-то молодой Отто фон Бисмарк, размышляя об объединении всех германских земель. Не исключено, что лет, эдак, пятнадцать назад кто-то из помощников подсунул эту чеканную формулу еще не старому Владимиру Путину. И понеслось.

Описывать этапы большого пути России в прошлое нужды нет: они давно известны. Но поразмыслить о том, чем все может кончиться на нынешнем этапе организованного Россией кризиса, пожалуй, стоит. Применив простой как правда метод исключения, обнаружим, что:

у руля держав, так или иначе вовлеченных в нынешний конфликт цивилизаций, не обязательно стоят титаны мысли и отцы демократии. Кто-то из них поумнее, кто-то поглупее, но мыла не ест никто: все хотят жить. А потому ни глобальной, ни ограниченной войны с применением ядерного оружия, конечно, не случится;

прямого военного столкновения с применением обычного оружия, скорее всего, тоже. Россия не отправится завоевывать территории, находящиеся под контролем законных властей Украины, опасаясь анонсированных американцами «адских» санкций. если, конечно, сами американцы не допустят каких-либо тактических ошибок. Одну из таких ошибок лоббирует группа видных американских дипломатов, рекомендовавших президенту США огласить полный список санкций, которые применят к России буде она решится напасть на Украину. Эта рекомендация представляется мне странной: эффект любых санкций тем выше, чем меньше знает о них, тот, кто является их объектом. Не следует также забывать и о том, что, вывалив все санкции сразу, применяющая их сторона рискует остаться «безоружной», если они не принесут ожидаемого результата. Вообще говоря, угроза санкций может оказаться эффективнее, чем сами санкции. Кстати, Россия, коллекционирующая все мыслимые и немыслимые ошибки, именно такой ошибки пока не совершила: пригрозив США каким-то полным разрывом отношений, она не пояснила, что и как намерена разрывать;

боеспособность нынешней украинской армии мне не известна, думаю, однако, что она значительно выше, чем, скажем, в 2015 году. Кроме того, уместно предположить, что боевой дух армии, защищающей свою землю, заведомо выше, чем у армии агрессора. И это еще один аргумент в пользу предположения о том, что военного вторжения России на территории, находящиеся под контролем законных властей Украины, не случится;

с началом нынешнего кризиса, в России начались дежурные разговоры о необходимости включить в состав России контролируемые сепаратистами украинские территории или признать их опереточную «независимость». Думаю, что ни того, ни другого Россия тоже не сделает, ибо ее стратегическая цель состоит в том, чтобы впихнуть эти территории обратно в состав Украины, превратив их в своего рода «троянского коня» российской политики;

в целом нынешняя российская авантюра имеет очень мало шансов на успех, зато вероятность ее полного провала весьма высока. Впору подумать, как выпутаться из идиотской ситуации, в которой добиться безоговорочной капитуляции США и их союзников никак не получится, но и признать, что накосячили – как-то не по-пацански.

Одним словом, нужен элегантный выход из положения, позволяющий рассказать о том, как никогда не ошибающийся президент России опять всех победил. Первым шагом к новой победе выглядит принятое по инициативе России заявление лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Постоянные члены подтвердили, что «их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны». А еще они подтвердили свое намерение «работать со всеми государствами для создания атмосферы безопасности и заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений».

За рамками этого эпохального заявления осталось давнее предложение России о саммите глав государств и правительств той же пятерки постоянных членов Совбеза ООН. О чем МИД России не преминул напомнить. Чтобы эти самые постоянные члены совсем как в 1945 году «порешали» судьбы всего мира в своем тесном кругу. И правда, отчего не вернуться в те славные времена, когда сильные мира сего кроили карту европы, а Украины и других мелких пакостников еще и в помине не было.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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