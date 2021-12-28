США потерпає від зимової негоди (відео)

Рятувальники без відпочинку допомагали водіям, які потрапили у заметіль

Західну Америку накрили стихійні явища

У Каліфорнії за 24 години випало майже 80 см снігу, що спричинило перекриття доріг, включаючи 70-мильну ділянку міжштатної автомагістралі до Невади.

У шести штатах діє попередження про сходження лавин, повідомляє ВВС.

У вихідні південну Каліфорнію вразила злива, яка призвела до обриву ліній електропередач і затоплення вулиць.

Національна метеорологічна служба (NWS) у Ріно, штат Невада, повідомила, що подорожі в регіоні можуть виявитися складними протягом кількох днів.

Окремо варто відзначити відео, де місцеві мешканці змонтували, як швидко сніг випадає в Каліфорнії. Ще на початку грудня земля була суха і ніщо не натякало на зимову пору року.

Нагадаємо, у Японії скасували понад 100 внутрішніх авіарейсів через сильні снігопади у регіонах, наближених до узбережжя Японського моря.

Місцеві метеорологи закликають людей утриматися від виходів на вулицю у зв’язку з негодою.

До слова, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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