США потерпає від зимової негоди (відео)
Західну Америку накрили стихійні явища
У Каліфорнії за 24 години випало майже 80 см снігу, що спричинило перекриття доріг, включаючи 70-мильну ділянку міжштатної автомагістралі до Невади.
У шести штатах діє попередження про сходження лавин, повідомляє ВВС.
У вихідні південну Каліфорнію вразила злива, яка призвела до обриву ліній електропередач і затоплення вулиць.
Національна метеорологічна служба (NWS) у Ріно, штат Невада, повідомила, що подорожі в регіоні можуть виявитися складними протягом кількох днів.
Окремо варто відзначити відео, де місцеві мешканці змонтували, як швидко сніг випадає в Каліфорнії. Ще на початку грудня земля була суха і ніщо не натякало на зимову пору року.
Нагадаємо, у Японії скасували понад 100 внутрішніх авіарейсів через сильні снігопади у регіонах, наближених до узбережжя Японського моря.
Місцеві метеорологи закликають людей утриматися від виходів на вулицю у зв’язку з негодою.
До слова, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.