На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)

Найвища в Україні високогірна рятувальна станція діє у приміщенні обсерваторії

Найвища в Україні високогірна рятувальна станція діє у приміщенні обсерваторії

Значні опади снігу ускладнили ситуацію в горах

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального відділення провели вимірювання снігу на схилах гори Піп Іван.

Зокрема, рятувальники виконали зондування снігового профілю та тест компресію на ступінь лавинної небезпеки. Тест проводився на північно-східному схилі г. Піп Іван Чорногірський, крутизною схилу 27° на висоті 1990 м. За даними тесту можна було визначити значну лавинну небезпеку 3-ступеня, повідомили у відомстві.

Проте з великою кількістю снігу, який випав за минулі дні, на екстремальних крутих схилах спостерігається висока лавинна небезпека. Місцями від 40-60 см нового снігу.

В цілях безпеки 27 грудня рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавино-небезпечних ділянках маршруту на підйомі г. Піп Іван Чорногірський.

Також на маршруті рятувальники розпочали встановлення додаткових арматурних палиць на зимовий сезон, які весною демонтуються.

Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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