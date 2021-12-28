  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найвища в Україні високогірна рятувальна станція діє у приміщенні обсерваторії - На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)
    Найвища в Україні високогірна рятувальна станція діє у приміщенні обсерваторії
    фото: facebook.com/chornogora.rescue112

    Значні опади снігу ускладнили ситуацію в горах

    Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального відділення провели вимірювання снігу на схилах гори Піп Іван.

    Зокрема, рятувальники виконали зондування снігового профілю та тест компресію на ступінь лавинної небезпеки. Тест проводився на північно-східному схилі г. Піп Іван Чорногірський, крутизною схилу 27° на висоті 1990 м. За даними тесту можна було визначити значну лавинну небезпеку 3-ступеня, повідомили у відомстві.

    Проте з великою кількістю снігу, який випав за минулі дні, на екстремальних крутих схилах спостерігається висока лавинна небезпека. Місцями від 40-60 см нового снігу.

    В цілях безпеки 27 грудня рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавино-небезпечних ділянках маршруту на підйомі г. Піп Іван Чорногірський.

    Також на маршруті рятувальники розпочали встановлення додаткових арматурних палиць на зимовий сезон, які весною демонтуються.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)
    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)
    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)
    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)
    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)
    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)
    фото: facebook.com/chornogora.rescue112

    Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

    Читайте також:
    Теги: стихійні лиха рятувальники Карпати (гори) небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Прикарпатті оголосили високий ступінь лавинної небезпеки (фото)