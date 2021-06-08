У Дніпрі оновили один з найбільших прапорів в Україні (відео)

Прапор розвивається на одному з найбільших флагштоків країни

У Дніпрі оновили прапор України, який до 2020 року був найбільшим прапором в країні.

Прапор розвивається на одному з найбільших флагштоків країни, повідомляє «Інформатор».

Зазначається, що прапор в Дніпрі піднімали в 2018 році з нагоди Дня Державного Прапора України. Висота флагштока становить 72 метри, а розміри самого прапора – 12х18 метрів. Він розташований на практично найвищій точці Дніпра – на вершині першого історичного пагорба міста, неподалік від Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького та лікарні Мечнікова.

Нагадаємо, 22 серпня 2020 року мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене.

1 червня цього року у Києві через ураганний вітер приспустили найбільший прапор України.