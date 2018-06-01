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    У Франції кури будуть допомагати боротися зі сміттям

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    Фото:&nbsp;<span class="irc_ho" dir="ltr">reins.com.ua</span> - У Франції кури будуть допомагати боротися зі сміттям
    Фото: reins.com.ua

    Що робити з харчовими відходами?

    У Франції знайшли незвичний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює.

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    Нагадаємо, агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт», який є найбільшим виробником курятини в Україні, за підсумками першого кварталу 2018 року одержав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року. 

    Джерело: Deutsche Welle

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