У Франції кури будуть допомагати боротися зі сміттям
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Фото: reins.com.ua
Що робити з харчовими відходами?
У Франції знайшли незвичний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює.
Нагадаємо, агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт», який є найбільшим виробником курятини в Україні, за підсумками першого кварталу 2018 року одержав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Джерело: Deutsche Welle