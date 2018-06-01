У Франції кури будуть допомагати боротися зі сміттям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: reins.com.ua

Що робити з харчовими відходами?

У Франції знайшли незвичний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює.

Нагадаємо, агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт», який є найбільшим виробником курятини в Україні, за підсумками першого кварталу 2018 року одержав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Джерело: Deutsche Welle