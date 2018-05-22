Компанія курячого олігарха Косюка збільшила прибуток в 1,6 рази

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«Миронівський хлібопродукт» за перший квартал цього року заробив $90 млн

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» за підсумками першого кварталу 2018 року одержав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Згідно з повідомленням холдингу на сайті Лондонської фондової біржі (LSE) у вівторок, його виторг збільшився на 10% — до $306 млн, експортний виторг склав $162 млн (53% від загального виторгу), пише Інтерфакс-Україна.

Операційний прибуток МХП скоротився на 16% — до $62 млн, EBITDA — на 4%, до $89 млн, валовий — на 6%, до $81 млн у порівнянні з січнем-березнем 2017 року.

Як повідомлялося, МХП в січні-березні 2018 року продав 135,307 тис. тонн курячого м’яса, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Експортні продажі агрохолдингу за цей період виросли в першому кварталі на 28% — до 63,14 тис. тонн, а обсяг продажів на внутрішньому ринку скоротився на 4% — до 72,16 тис. тонн.

«Миронівський хлібопродукт» є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк. Чистий прибуток МХП в 2017 році зріс у 3,3 рази — до 230 млн доларів у порівнянні з 2016 роком. Його виторг за минулий рік збільшився на 13,4% — до $ 1,288 млрд.