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    У Карпатах рятувальникам довелося відкопувати себе з-під снігу (відео)

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    Рятувальна станція на горі Піп Іван - У Карпатах рятувальникам довелося відкопувати себе з-під снігу (відео)
    Рятувальна станція на горі Піп Іван
    фото: dsns.gov.ua

    Хуртовина намела величезні снігові кучугури

    Найближчими днями, краще дуже обережно ходити у гори, якщо ви відпочиваєте у Карпатах. 7-8 лютого у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається, а 8 лютого у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), повідомляє відомство.

    В гiрських районах можливi зсуви снiгу на дороги.

    Крім цього, снігу намело стільки, що навіть самим працівникам ДСНС треба допомога.

    «Збираєтесь у гори? То враховуйте, що перш ніж вирушити на допомогу, якщо ви опинитесь у небезпеці, рятувальники мають ще відкопатися. Саме так нині виглядають ранки на г. Піп Іван Чорногірський», – йдеться у повідомленні рятувальників.

    Нагадаємо, зима продовжується і курортний сезон у Карпатах досі триває. На жаль, рятувальникам доводиться весь час нагадувати про правила безпеки при сходженні у гори. Цього разу, вони показали, в яких умовах їм доводиться проводити рятувальні операції.

    В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях.

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    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори) снігопад правила безпеки небезпека
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    У Карпатах рятувальникам довелося відкопувати себе з-під снігу (відео)