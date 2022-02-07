У Карпатах рятувальникам довелося відкопувати себе з-під снігу (відео)

Хуртовина намела величезні снігові кучугури

Найближчими днями, краще дуже обережно ходити у гори, якщо ви відпочиваєте у Карпатах. 7-8 лютого у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається, а 8 лютого у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), повідомляє відомство.

В гiрських районах можливi зсуви снiгу на дороги.

Крім цього, снігу намело стільки, що навіть самим працівникам ДСНС треба допомога.

«Збираєтесь у гори? То враховуйте, що перш ніж вирушити на допомогу, якщо ви опинитесь у небезпеці, рятувальники мають ще відкопатися. Саме так нині виглядають ранки на г. Піп Іван Чорногірський», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, зима продовжується і курортний сезон у Карпатах досі триває. На жаль, рятувальникам доводиться весь час нагадувати про правила безпеки при сходженні у гори. Цього разу, вони показали, в яких умовах їм доводиться проводити рятувальні операції.

В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях.