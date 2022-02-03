Сніг по шию: у Росії пасажирам електрички довелося стрибати у кучугури (відео)
«Російські залізниці» потрапили у черговий скандал
Через сильні опади та відсутність прибирання, на станції Північно-Кавказької залізниці в Краснодарському краї, замість платформи, на пасажирів чекали снігові замети.
Як повідомляє Уніан, люди стрибали прямо в сугроби, аби вийти на своїй зупинці.
Згодом, за повідомленнями російських ЗМІ, «Російські залізниці» вибачилися за кучугури на станції
У РЖД уточнили, що інцидент стався на станції Гойтх з пасажиропотоком у 15 людей більше тижня тому під час безперервного снігопаду.
Висота кучугур на окремих ділянках дороги перевищувала два метри. Для безпеки пасажирів приміські поїзди мали б зупинялитя біля розчищених ділянок платформ.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса».