Сніг по шию: у Росії пасажирам електрички довелося стрибати у кучугури (відео)

Ніхто не розчистив платформу до прибуття потягу

«Російські залізниці» потрапили у черговий скандал

Через сильні опади та відсутність прибирання, на станції Північно-Кавказької залізниці в Краснодарському краї, замість платформи, на пасажирів чекали снігові замети.

Як повідомляє Уніан, люди стрибали прямо в сугроби, аби вийти на своїй зупинці.

Згодом, за повідомленнями російських ЗМІ, «Російські залізниці» вибачилися за кучугури на станції

У РЖД уточнили, що інцидент стався на станції Гойтх з пасажиропотоком у 15 людей більше тижня тому під час безперервного снігопаду.

Висота кучугур на окремих ділянках дороги перевищувала два метри. Для безпеки пасажирів приміські поїзди мали б зупинялитя біля розчищених ділянок платформ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса».