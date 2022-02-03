  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Сніг по шию: у Росії пасажирам електрички довелося стрибати у кучугури (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ніхто не розчистив платформу до прибуття потягу - Сніг по шию: у Росії пасажирам електрички довелося стрибати у кучугури (відео)
    Ніхто не розчистив платформу до прибуття потягу
    скріншот з відео

    «Російські залізниці» потрапили у черговий скандал

    Через сильні опади та відсутність прибирання, на станції Північно-Кавказької залізниці в Краснодарському краї, замість платформи, на пасажирів чекали снігові замети.

    Як повідомляє Уніан, люди стрибали прямо в сугроби, аби вийти на своїй зупинці.

    Згодом, за повідомленнями російських ЗМІ, «Російські залізниці» вибачилися за кучугури на станції

    У РЖД уточнили, що інцидент стався на станції Гойтх з пасажиропотоком у 15 людей більше тижня тому під час безперервного снігопаду.

    Висота кучугур на окремих ділянках дороги перевищувала два метри. Для безпеки пасажирів приміські поїзди мали б зупинялитя біля розчищених ділянок платформ.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса».

    Читайте також:
    Теги: Росія залізниця снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сніг по шию: у Росії пасажирам електрички довелося стрибати у кучугури (відео)