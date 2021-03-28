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    У Карпатах вхурделило – Перевал на трасі «Київ – Чоп» засипає снігом

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    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у горах - У Карпатах вхурделило – Перевал на трасі «Київ – Чоп» засипає снігом
    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у горах
    Фото: скріншот з відео mukachevo.net

    Дорогу для транспорту розчистили, але водіїв просять врахувати погодні умови

    Перевал на трасі «Київ – Чоп» засипає снігом. Дорогу розчистили, однак водіїв все ж просять бути уважними.

    Попри те, що на дворі 28 березня, у Карпатах добряче вхурделило, повідомляє mukachevo.net.

    Сніжно також сьогодні на горі Піп Іван та на Говерлі, вершини оповив туман. У високогір’ї Закарпатської області в неділю очікується значна сніголавинна небезпека.

    Нагадаємо, погода в Україні 28 березня, в неділю, буде такою ж теплою, але місцями пройдуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток близько +10... +15 градусів.

    При цьому на заході, півночі та в деяких південних регіонах очікуються дощі.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

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    Теги: Закарпаття снігопад небезпека
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