У Москві дівчина вижила після падіння з 16 поверху (відео)
Постраждалу госпіталізували
Дівчина приземлилася на засніжений козирок під'їзду
У Москві дівчина вижила після падіння з вікна 16 поверху житлового будинку.
Про це пише Mash.
За даними телеграм-каналу, дівчина зірвалася з вікна будинку №20 по Новокосинській вулиці. Вона приземлилася на засніжений козирок під'їзду.
Постраждалу госпіталізували. Через те, що документів при ній не було, правоохоронці встановлюють її особу.
До слова, у Києві батько чотирьох дітей намагався вистрибнути з 14 поверху (відео).
Як повідомлялося раніше, у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.
Також у Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.