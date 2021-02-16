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    У Москві дівчина вижила після падіння з 16 поверху (відео)

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    <p>Постраждалу госпіталізували</p> - У Москві дівчина вижила після падіння з 16 поверху (відео)

    Постраждалу госпіталізували

    Скріншот з відео

    Дівчина приземлилася на засніжений козирок під'їзду

    У Москві дівчина вижила після падіння з вікна 16 поверху житлового будинку.

    Про це пише Mash.

    За даними телеграм-каналу, дівчина зірвалася з вікна будинку №20 по Новокосинській вулиці. Вона приземлилася на засніжений козирок під'їзду.

    Постраждалу госпіталізували. Через те, що документів при ній не було, правоохоронці встановлюють її особу.

    До слова, у Києві батько чотирьох дітей намагався вистрибнути з 14 поверху (відео).

    Як повідомлялося раніше, у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

    Також у Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

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      Теги: Росія самогубство будинок
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