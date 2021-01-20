Трагедія в Києві: хлопчик випав з 15 поверху

На місце прибули лікарі швидкої допомоги, але їм лишалося лише констатувати смерть дитини

Дитина загинула на місці падіння

У вівторок, 19 січня, у Києві стався трагічний випадок – дитина випала з 15 поверху.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Трагедія трапилась у Голосіївському районі столиці.

«Ввечері 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть. Обставини трагедії невідомі», – йдеться в повідомленні медиків.

В оперативному звіті Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва за 19 січня відображено два випадки падіння з висоти.

Нагадаємо, 6 січня з восьмого поверху будинку на проспекті Шухевича в Києві випала дитина. Травмованого трирічного хлопчика госпіталізували до лікарні Охматдит у тяжкому стані. Його врятувало те, що він упав не на асфальт, а на землю.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При затриманні вона була в неадекватному стані й сказала, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.

Столичний суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.