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    Трагедія в Києві: хлопчик випав з 15 поверху

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    На місце прибули лікарі швидкої допомоги, але їм лишалося лише констатувати смерть дитини - Трагедія в Києві: хлопчик випав з 15 поверху
    На місце прибули лікарі швидкої допомоги, але їм лишалося лише констатувати смерть дитини
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Дитина загинула на місці падіння

    У вівторок, 19 січня, у Києві стався трагічний випадок – дитина випала з 15 поверху.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

    Трагедія трапилась у Голосіївському районі столиці.

    «Ввечері 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть. Обставини трагедії невідомі», – йдеться в повідомленні медиків.

    В оперативному звіті Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва за 19 січня відображено два випадки падіння з висоти.

    Нагадаємо,  6 січня з восьмого поверху будинку на проспекті Шухевича в Києві випала дитина. Травмованого трирічного хлопчика госпіталізували до лікарні Охматдит у тяжкому стані. Його врятувало те, що він упав не на асфальт, а на землю.

    У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При затриманні вона була в неадекватному стані й сказала, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.

    Столичний суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

    Теги: трагедія Київ діти лікар самогубство будинок
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