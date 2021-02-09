В Україні почастішали самогубства дітей. Директорка столичної школи звернулась до батьків

Слід бути пильними до того, як діти проводять час

З початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей.

Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

Фахівцями відзначається, що у віці до 13 років суїцидальні спроби рідкісні, а починаючи з 14-15 років суїцидальна активність різко зростає, досягаючи максимуму у 16-19 років.

Згідно з результатами соціально-психологічних досліджень:

27,2% – дітей віком 7-10 років іноді втрачають бажання жити;

17,8% – вважають, що нікому немає до них справ;

25,5% – не завжди можуть розраховувати на допомогу близької людини;

51,9% – не стримуються в ситуації конфлікту.

Батькам школярів слід уважніше ставитися до часу, який їхні діти проводять в інтернеті. Адже саме там підлітки найбільше потрапляють під негативний вплив соцмереж, застерегла директор Київської школи № 179 Ірина Чернилевська.

Тиждень тому, учениця школи, в якій працює педагог, покінчила життя самогубством. Деталі загибелі дівчинки не повідомляються. Однак відомо, що вона потрапила під негативний вплив груп-самогубців в інтернеті. «Завтра вісім днів, як учениця гімназії, успішна дитина вирішила, що її життєва історія вичерпала себе… Але саме з метою упередження таких випадків у майбутньому ризикну порадити, на що звернути увагу нам, дорослим», – написала директорка на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, разом зі стрімким розвитком можливостей, які дає інтернеті, дуже гостро постає питання безпеки в мережі. Особливо це стосується дітей, які в підлітковому віці легко потрапляють під вплив інтернет-шахраїв. Підлітки в інтернет-простірі мають широке поле для реалізації: блогер, глядач, споживач. «Перший досвід душевних переживань, перше кохання – і крихка дитяча свідомість, яку підштофхують куратори інтернет груп-самогубців не витримує і приймає хибне рішення… Батьки, ми маємо знати, хто поруч із нашими дітьми, із ким вони спілкуються, який інтернет-контент вони споживають», – застерігає директорка.

Чернилевська закликає і застерігає батьків бути пильними до того, як їхні діти проводять час, особливо чи спить вночі, чи не переписується з кимось в мережі. «Дітей заманюють у закриті групи, де вони отримують завдання часто містичного характеру», – застерігає педагог.

Вона також радить проглядати паперові записи дітей, малюнки, акаунти й сторінки мереж учнів. Як тільки щось насторожує, обов’язково в спокійній формі поговорити з дитиною. Адже це все може допомогти вберегти дитину від хибного кроку у невідоме.

Допис директорки у Facebook

Чинники ризику суїцидальної поведінки неповнолітніх: Попередні спроби самогубства; Суїцидальні погрози, прямі або масковані; Суїциди в родині; Афективні розлади; Хронічні, або смертельні хвороби; Втрата близької людини; Сімейні проблеми (дефіцит спілкування в родині, розлучення батьків, сімейне насилля, пияцтво батьків); Різкі зміни настрою у дітей віком до 10 років, що може бути обумовлено як тяжкою формою депресії, так і біологічними особливостями статевого дозрівання, а також проявами різних інфекцій, ендокринних порушень, алергії, анемії, дії токсичних металів чи хімікатів; У провокації самогубств певну роль відіграє імітаційна поведінка (копіювання): телевізійні передачі, публікації у пресі, інтернет-сайти молодіжних субкультур (емо, готи, синій кит), пов’язані з описом суїцидів, ведуть до зростання випадків ланцюгової реакції, сьогодні є загроза виникнення моди на суїцид, особливо коли з життя йдуть кращі (смерть слід за кумиром). Нагадаємо, у Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під'їзду.

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