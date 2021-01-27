Під Києвом з 15 поверху випав курсант академії МВС

На місці працювали лікарі швидкої допомоги та правоохоронці

Поліція встановлює причини самогубства хлопця

У вівторок, 26 січня, у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

Про це «Обозревателю» повідомило інформоване джерело. На місці події передсмертної записки не виявлено.

«Загиблому було 18 років. Його знайшли люди, які проходили поруч із будинком. На місце події відразу ж викликали лікарів. Вони тільки констатували смерть хлопця», – зазначив співрозмовник видання.

Наразі поліція встановлює причини такого вчинку курсанта.

Останнім часом у столиці почастішали випадки самогубства. Вік тих, хто прийняв страшне рішення залишити життя, – від 12 до 90 років.

Як повідомлялося, 19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

В оперативному звіті Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва за 19 січня відображено два випадки падіння з висоти.