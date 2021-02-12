Дитяче самогубство чи випадковість: в Одесі знайшли повішаним 10-річного хлопчика

Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що дитину виховувала мати, яка працює вчителем

Обставини та причини суїциду встановлюються

У Київському районі Одеси виявили повішеним у квартирі 10-річного хлопчика.

За фактом відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

11 лютого дитину виявлено повішеною у квартирі одного з багатоповерхових житлових будинків на проспекті Академіка Глушка.Обставини та причини суїциду встановлюються.

Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що дитину виховувала мати, яка працює вчителем. За інформацією сусідів, жінка залишила сина вдома одного, а, повернувшись, виявила повішеним на дверях кімнати. Хлопчик, зі слів очевидців, повісився на поясі халата, прикріпивши його до дверної ручки.