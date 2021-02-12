  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дитяче самогубство чи випадковість: в Одесі знайшли повішаним 10-річного хлопчика

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що дитину виховувала мати, яка працює вчителем - Дитяче самогубство чи випадковість: в Одесі знайшли повішаним 10-річного хлопчика
    Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що дитину виховувала мати, яка працює вчителем
    фото: з відкритих джерел

    Обставини та причини суїциду встановлюються

    У Київському районі Одеси виявили повішеним у квартирі 10-річного хлопчика.

    За фактом відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    11 лютого дитину виявлено повішеною у квартирі одного з багатоповерхових житлових будинків на проспекті Академіка Глушка.Обставини та причини суїциду встановлюються.

    Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що дитину виховувала мати, яка працює вчителем. За інформацією сусідів, жінка залишила сина вдома одного, а, повернувшись, виявила повішеним на дверях кімнати. Хлопчик, зі слів очевидців, повісився на поясі халата, прикріпивши його до дверної ручки.

    Читайте також:

    В Україні почастішали самогубства дітей. Директорка столичної школи звернулась до батьків

    Самогубство у Дніпрі: дівчина викинулася з 14 поверху і впала на перехожого

    Теги: діти Одеса самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies