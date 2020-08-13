У Москві велосипедист отримав по голові за те, що хотів проїхати за таксі через шлагбаум



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Значних травм велосипедист не зазнав

У Москві велосипедист хотів проїхати за таксі через шлагбаум і поплатився за це, вдарившись головою об огорожу. Запис з відеореєстратора було опублікувало в середу, 12 серпня, інформує видання Life.

На записі видно, як велосипедист проїжджає за таксі територією торгового центру «Домодєдовський» і, не бажаючи зупинятися в черзі перед огорожею, проскакує разом з жовтою машиною.

Однак шлагбаум починає опускатися і б'є чоловіка по голові. Потерпілий зупиняється і починає висловлювати претензії до охорони. Після цього велосипедист поїхав далі.