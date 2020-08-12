Лукашенко контролює білоруський Майдан?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лукашенко точно знав, що ніхто з зовнішніх гравців не буде втручатися в ситуацію в Білорусі. Ні Захід, ні Росія

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Итак, как это работает.

Лукашенко знал, что он утомил часть общества. В первую очередь - молодежь и людей среднего возраста. И знал, что будут протесты, поскольку слишком уж большой процент поддержки ему нарисуют.

Какой выход из ситуации?

Шаг 1. Подсунуть недовольной части общества вместо реальной оппозиции слабака и клоуна. Так мы получили Тихановскую. За которую не особо и хотели голосовать. И которая по команде Лукашенко сбежала сразу из страны, разочаровав всех белорусов в легальной оппозиции. А значит - лишив очень многих людей смысла протестовать.

Шаг 2. Необходимо было показать картинку Майдана, где были бы только одни радикалы. Без десятков тысяч мирных протестующих, как было в Украине.

Именно поэтому в Минск нагнали военной техники и силовиков, чтобы простые белорусы банально побоялись выйти на протесты.

На протесты вышла одна молодежь. К которой внедрили работающих на спецслужбы товарищей, задача которых была именно в том, чтобы картинка вызывала аналогию с Украиной во время кровавой бойни. «Коктейли Молотова», камни, арматура и так далее.

Картинка следующая. Радикалы нападают - полиция отбивается. Естественно, под шумок лупили и арестовывали ту молодежь, которая не работала на спецслужбы.

Шаг 3. Обязательно надо, чтобы не пострадали мирные люди, которые никак визуально не похожи на радикалов.

Почему? Лукашенко помнит историю Украины, где провокаторы начинали бузу, а били простых людей. Тем самым, вызывая сочувствие к протестующим и злобу по отношению к власти.

Шаг 4. Лукашенко точно знал, что никто из внешних игроков не будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Ни Запад, ни Россия. И Минске не появятся снайперы, стреляющие, как по полиции, так и по протестующим.

Именно поэтому я и говорю о том, что в Беларуси подконтрольный власти Майдан, который ничем не угрожаем Лукашенко.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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