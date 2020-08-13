Ляшко пояснив, що не так із російською вакциною від Covid-19



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Росія досі не провела третьої фази випробувань свого препарату, що дозволяє визначити його безпечність та ефективність

ВООЗ і Асоціація організації клінічних досліджень радила міністерству охорони здоров’я РФ утриматися від реєстрації вакцини

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що РФ досі не провела третьої фази випробувань свого препарату, що дозволяє визначити його безпечність та ефективність

Про він написав у Facebook.

Нагадаємо, президент Путін оголосив про реєстрацію у Російській Федерації першої вакцини від коронавірусу.

Головний санітарний лікар України зазначив, що Росія уже з кінця серпня збирається почати масове використання вакцини серед медиків, а з початку 2021-го ввести препарат в обіг. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає від перегонів зі створення вакцини.

Нині у світі тестують 26 вакцин-кандидатів, шість із них уже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників.

«Наразі саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною і чи має вона шанси на масове використання. Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка дозволила б накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях», - зазначив Ляшко.

Він зауважив, що на третій фазі клінічних випробувань компанії проводять проспективне плацебо-контрольоване дослідження. Зазвичай у ньому беруть участь 30 тис. людей: 20 тис. отримують вакцину, ще 10 тис. - плацебо.

«Це єдиний спосіб перевірити, чи вакцина працює - наприклад, у 70% щеплених протягом 4 чи 6 місяців; і що вакцина показала безпечність при залученні 20 тис. осіб в дослідження... Іноді рідкісні побічні ефекти можна визначити лише після ліцензування, і після нього ви зможете переконатися, чи вакцина ефективна у довгостроковій перспективі - цілий рік, два, три», - додав Ляшко.

Він наголосив, що не лише ВООЗ, а й Асоціація організації клінічних досліджень радила Міністерству охорони здоров’я РФ утриматися від реєстрації вакцини.

«Підстава для таких рекомендацій - обмежені дані щодо ефективності кандидата та той факт, що у світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в РФ, проте які очікують на повноцінне завершення випробувань і прекваліфікацію ВООЗ», - повідомив Ляшко.

Як повідомлялося, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

До відома, у світі станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків Covid-19. Загалом з 20 254 685 випадків коронавірусу 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 4 558 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 251 446), Бразилія (3 057 470), Індія (2 267 153) та Росія (892 654).

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