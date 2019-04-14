  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    У Німеччині знешкодили бомбу часів Другої світової війни. Ефектне відео

    • Розсилка
    Деактивація&nbsp;бомби часів Другої світової війни - У Німеччині знешкодили бомбу часів Другої світової війни. Ефектне відео
    Деактивація бомби часів Другої світової війни

    У цілях безпеки в прилеглому районі тимчасово евакуювали з їхніх помешкань близько 600 жителів

    У Франкфурті знешкодили бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомило видання Bild.

    Бомбу підірвали під водою у річці Майн 14 квітня.

    Під час вибуху у річці піднявся величезний стовп води.

    Після вибуху поліція повідомила, що бомба більше не становить небезпеки, адже від неї нічого не залишилось.

    Читайте також

    У цілях безпеки в прилеглому районі тимчасово евакуювали з їхніх помешкань близько 600 жителів.

    Зазначається, що 250-кілограмовий снаряд був виявлений на дні річки Майн в межах міста напередодні.

    Читайте також
    Німеччина зброя Друга світова війна поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ