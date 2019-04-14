У Німеччині знешкодили бомбу часів Другої світової війни. Ефектне відео



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Деактивація бомби часів Другої світової війни

У цілях безпеки в прилеглому районі тимчасово евакуювали з їхніх помешкань близько 600 жителів

У Франкфурті знешкодили бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомило видання Bild.

Бомбу підірвали під водою у річці Майн 14 квітня.

Під час вибуху у річці піднявся величезний стовп води.

Після вибуху поліція повідомила, що бомба більше не становить небезпеки, адже від неї нічого не залишилось.

У цілях безпеки в прилеглому районі тимчасово евакуювали з їхніх помешкань близько 600 жителів.

Зазначається, що 250-кілограмовий снаряд був виявлений на дні річки Майн в межах міста напередодні.