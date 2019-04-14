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    У світі

    Чоловік, який напав на авто посла України в Британії, виявився психічнохворим

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    Чоловік, який напав на авто посла України в Британії, виявився психічнохворим

    40-річного підозрюваного найближчим часом почнуть лікувати

    Чоловік, який навмисно в'їхав у службовий автомобіль посла України в Лондоні, виявився психічно хворим. Про це повідомила Міська поліція Лондона.

    «Чоловік, який був заарештований після інциденту в Холланд-парку вранці у суботу, 13 квітня, був поміщений у психіатричну лікарню відповідно до закону про психічне здоров'я», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 13 квітня відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства. Після виклику поліції автомобіль нападника заблокували. Втім, незважаючи на дії поліції, нападник здійснив повторний таран автомобіля посла. У відповідь поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю нападника. Його затримали та доставили у відділок поліції. 

    Перед атакою біля українського посольства зловмисник кілька годин голосно слухав в машині українську музику.

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