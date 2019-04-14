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    У світі

    Внаслідок ДТП у Польщі загинули два українця

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    Внаслідок ДТП у Польщі загинули два українця

    За інформацією поліції, легковий автомобіль врізався у придорожнє дерево

    Вночі з суботи на неділю біля Кентшина у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком для двох громадян України. Про це повідомляє Польське радіо.

    За інформацією поліції, легковий автомобіль, яким подорожували чотири людини, врізався у придорожнє дерево.

    Двоє пасажирів - громадяни України віком 23 і 30 років - загинули на місці. Водій і третій пасажир отримали травми. Обидва вони грузини.

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    «Загинули пасажири, що сиділи праворуч в авто. Той, хто був поруч із водієм, мав прикріплені ремені безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий ременем безпеки», - повідомила представниця поліції в Кентшині аспірант Моніка Данєляк.

    «Сила удару в дерево була такою, що двигун випав і лежав на відстані 12 метрів. Він усе ще горів, коли прибули пожежники», - розповів капітан пожежників Каміль Ґольон.

    Як зазначає ЗМІ, обставини трагедії вивчає поліція під наглядом районної прокуратури Кентшина. У водія взяли кров, аби перевірити, чи був він тверезим.

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