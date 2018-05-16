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    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)

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    За період «Великого терору» на території УРСР було засуджено 198 тис. 918 осіб, з яких близько двох третин - до розстрілу

    У будівлі Верховної Ради відкрилася виставка, присвячена «Великому терору» в Україні - масштабній кампанії масових репресій громадян, яка була розгорнута в СРСР в 1937-1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР і особисто Йосипа Сталіна.

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    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)
    У Раді відкрили виставку, присвячену «Великому терору» в СРСР (відео)

    Як зазначив директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович, виставка була створена спільно з Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили».

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     «Я дуже радий, що ця виставка відкривається саме в будівлі Верховної Ради України. Упевнений, що ця Верховна Рада увійде в історію, крім усього іншого, як така, що зробила чи не найбільше для подолання наслідків комуністичного минулого», - сказав він.

    «Великий терор» - масштабна кампанія масових репресій громадян, яка була розгорнута в СРСР в 1937-1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР і особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної і соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, художньої та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення громадської депресії і денаціоналізація.

    За даними Українського інституту національної пам'яті, за період «Великого терору» на території УРСР було засуджено 198 тис. 918 осіб, з яких близько двох третин - до розстрілу. Решта були відправлені до в'язниць і таборів (інші міри покарання охоплювали менше 1%, звільнено було лише 0,3%).

    Джерело: Цензор.НЕТ

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