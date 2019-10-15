У США менш ніж за хвилину викрали картину Сальвадора Далі



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Сальвадор Далі написав «Жирафа у вогні» у 1936-1937 роках

Новий кримінально-мистецький рекорд?

У Сполучених Штатах Америки із галереї у Сан-Франциско вкрали картину іспанського художника Сальвадора Далі вартістю 20 тисяч доларів. 14 жовтня чоловік в масці взяв картину в руки й просто вийшов з нею на вулицю.

Полотно «Жираф у вогні» було викрадене з галереї Dennis Rae Fine Art. За даними директора галереї Расджада Гопкінса, чоловік діяв на одинці.

SURREAL HEIST: Brazen thief steals Salvador Dali etching valued at $20,000 from San Francisco art gallery. https://t.co/j78WyTxjqt pic.twitter.com/b3ug4zhTLM — ABC News (@ABC) October 15, 2019

«Ймовірно, він це зробив менш ніж за хвилину», – сказав Гопкінс.

Сальвадор Далі написав «Жирафа у вогні» у 1936-1937 роках.

Джерело: Радіо Свобода