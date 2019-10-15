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    У США менш ніж за хвилину викрали картину Сальвадора Далі

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    Сальвадор Далі написав &laquo;Жирафа у вогні&raquo; у 1936-1937 роках - У США менш ніж за хвилину викрали картину Сальвадора Далі
    Сальвадор Далі написав «Жирафа у вогні» у 1936-1937 роках

    Новий кримінально-мистецький рекорд?

    У Сполучених Штатах Америки із галереї у Сан-Франциско вкрали картину іспанського художника Сальвадора Далі вартістю 20 тисяч доларів. 14 жовтня чоловік в масці взяв картину в руки й просто вийшов з нею на вулицю.

    Полотно «Жираф у вогні» було викрадене з галереї Dennis Rae Fine Art. За даними директора галереї Расджада Гопкінса, чоловік діяв на одинці.

    «Ймовірно, він це зробив менш ніж за хвилину», – сказав Гопкінс.

    Сальвадор Далі написав «Жирафа у вогні» у 1936-1937 роках.

    Джерело: Радіо Свобода

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