Грету Тунберг запідозрили в зв'язках з Росією



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16-річна шведська школярка Грета Тунберг розпочала свій шлях екоактівістки минулого року, коли стала приходити до парламенту Швеції замість шкільних занять

Пікети екоактивістів, таких як Грета Тунберг, можуть призвести до зниження добробуту у європейських країнах - німецький євродепутат

Депутат Європарламенту Йорг Мойтен хоче перевірити чи спонсорує Росія кліматичні акції в Європі.

Йдеться про кампанії Greenpeace або «П'ятниця заради майбутнього», що пов'язані з екоактівісткою Гретою Тунберг.

Парламентар упевнений, що пікети екоактивістів таких як Грета Тунберг можуть призвести до зниження добробуту у європейських країнах. Мойтен також закликав вивчити подібні екологічні кампанії на предмет гібридних загроз.

«Ці кампанії професійно організовані і мають серйозну фінансову підтримку», - цитують слова європарламентаря засоби масової інформації.

На думку Мойтена, подібні екологічні акції можуть негативно вплинути на економіку Європи в довгостроковій перспективі, оскільки наразі вони заважають забезпеченню добробуту і зайнятості населення, а також надійності енергопостачання через свій вплив на політику.

Слова Мойтена виглядають дещо несподівано, якщо враховувати, що він обирався до Європарламенту від німецької партії «Альтернатива для Німеччини», яка виступає за поліпшення відносин з Росією і зняття санкцій з Москви. Тому в даному контексті його підозри йдуть у розріз з лінією партії.

Як повідомлялося, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг розпочала свій шлях екоактівістки ще минулого року, коли стала приходити до парламенту Швеції замість шкільних занять. Вона закликала владу посилити заходи у боротьбі зі зміною клімату, щоб запобігти потеплінню на Землі вище, ніж на 1,5 ° С. Поступово її протест привів до формування руху «П'ятниця заради майбутнього», воно отримало свою назву на честь дня тижня, в який Тунберг приходила до шведського парламенту.

Популярність екоактівісткі росла. У 2019 році вона була номінована на Нобелівську премію миру, а також в кінці вересня виступила в ООН. Емоційна мова Тунберг викликала широкий резонанс: під час виступу школярка звинуватила світових лідерів у брехні і крадіжці дитинства через їх нерозуміння екологічних проблем. На її думку, політики нібито зрадили молодь, оскільки збираються знижувати викиди СО2 лише протягом 10 років.

Ряд вчених і екоактивістів позитивно сприйняли виступ Тунберг, але так на її слова відреагували далеко не всі. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що школярці бракувало згадки тих шансів, які відкривають сучасні технології та інновації у сфері захисту клімату. На думку глави ФРН, Тунберг забула про можливості альтернативної енергетики.

Президент США Дональд Трамп же іронічно назвав школярку дуже щасливою дівчинкою, яку очікує світле і прекрасне майбутнє. Французький лідер Еммануель Макрон висловив думку, що Тунберг вибрала не дуже ефективний спосіб для вирішення проблеми, адже радикальні позиції лише вносять розкол у суспільство.

У Кремлі також не зраділи виступу екоактівісткі. За словами президента Росії Володимира Путіна, школярку може хто-небуть використати у власних інтересах. Він зазначив, що ніхто не пояснив Тунберг, наскільки складний світ і скільки коштуватиме перевести, наприклад, Африку на енергію Сонця.

Експерти ж стверджують, що ідея про чисту і здорову планету за всяку ціну поширюється серед населення розвинених країн. Як писав політолог Кирило Петров, це вже не ініціатива радикальних груп, тепер це респектабельна масова ідея, доступна будь-кому.

«До кінця 2010-х колишній радикалізм зелених активістів став поп-культурою, а адепти екозахисту з бунтарів перетворилися на глобальних інфлюенсеров. Грета не літає літаками, і навіть в Нью-Йорк вона прибула на яхті з нульовим циклом електроспоживання. Не будемо сперечатися, скільки матеріалів і енергії пішло на виробництво цього диво-човна, це не настільки важливо. Головне - це сильний образ. Саме він запам'ятовується, продається і рухає інтереси в потрібному напрямку», - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, екоактивістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

Джерело: Газета.Ru