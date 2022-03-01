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    У столиці Латвії безстрокова акція на підтримку України (відео)

    Латиші щиро впевнені, що Москві незабаром буде зовсім не до пісень - У столиці Латвії безстрокова акція на підтримку України (відео)

    Латиші щиро впевнені, що Москві незабаром буде зовсім не до пісень

    яото: Айвіс Ейда

    «Київ Москву хрестив, він і відспіває!», – написано на плакатах

    У центрі Риги, столиці Латвії, розпочалася безстрокова акція на підтримку України. Навпроти українського посольства – жовто-блакитні стрічки, квіти та свічки, як символи на честь захисників нашої країни та на згадку про загиблих мирних громадян.

    На будівлі Будинку конгресів Латвії, який розташований одразу навпроти посольства країни-агресора, вивішено величезний прапор України. У темну пору доби він підсвічується.

    «Це, щоб росіяни і вдень і вночі бачили, і не на мить не забували, що вони наробили», – каже «Главкому» Айвіс Ейда, ризький бізнесмен, власник невеликого автобусного парку, який займається туристичними перевезеннями.

    Нагадаємо, Євросоюз припиняє дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення набуде чинності 28 лютого. Спрощена процедура видачі віз ЄС тепер не діятиме для російських дипломатів і парламентаріїв, членів офіційних делегацій, а також бізнесменів.

    З 1 березня їм необхідно буде отримувати візи за стандартною процедурою. Крім того, потрібно оплачувати стандартний консульський збір.

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    Теги: ЄС Росія Київ ООН акція напад спрощена процедура квіти #stoprussia
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    У столиці Латвії безстрокова акція на підтримку України (відео)