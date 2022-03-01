«Мамо, я в Україні. Тут справжня війна». Дипломат зачитав в ООН повідомлення російського солдата (відео)

«Нам сказали, вони вітатимуть нас, а вони кидаються під нашу техніку», – йдеться у тексті

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зачитав під час свого виступу скріншот повідомлення зі смартфону вбитого російського солдата.

«Мамо, я вже не у Криму, не на навчаннях. Мамо, я в Україні. Тут справжня війна. Мені страшно, ми б'ємо по всіх, навіть по мирних мешканцях. Нам сказали, вони вітатимуть нас, а вони кидаються під нашу техніку», – йдеться у тексті.

Раніше пресцентр Збройних Сил України оприлюднив відео розмови полоненого кремлівського солдата з рідними.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

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