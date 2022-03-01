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    «Мамо, я в Україні. Тут справжня війна». Дипломат зачитав в ООН повідомлення російського солдата (відео)

    «Мамо, я в Україні. Тут справжня війна». Дипломат зачитав в ООН повідомлення російського солдата (відео)

    «Нам сказали, вони вітатимуть нас, а вони кидаються під нашу техніку», – йдеться у тексті

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зачитав під час свого виступу скріншот повідомлення зі смартфону вбитого російського солдата.

    «Мамо, я вже не у Криму, не на навчаннях. Мамо, я в Україні. Тут справжня війна. Мені страшно, ми б'ємо по всіх, навіть по мирних мешканцях. Нам сказали, вони вітатимуть нас, а вони кидаються під нашу техніку», – йдеться у тексті.

    Раніше пресцентр Збройних Сил України оприлюднив відео розмови полоненого кремлівського солдата з рідними.

    Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

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    Теги: окупанти ООН війна Сергій Кислиця #stoprussia
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    «Мамо, я в Україні. Тут справжня війна». Дипломат зачитав в ООН повідомлення російського солдата (відео)