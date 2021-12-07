Українці врятували унікальну будівлю у США (відео)

На вулиці зі старих споруд лишився тільки цей дім

Мешканці Сан-Франциско пишаються вікторіанською архітектурою

У Сан-Франциско, США, було врятовано і відновлено старовинний будинок у вікторіанському стилі.

Власниця − колишня одеситка, що придбала дім разом з чоловіком, пише Голос Америки.

Загалом, мешканці Сан-Франциско пишаються вікторіанською архітектурою, запозиченою в Англії у другій половині 19-го сторіччя. Більшість з майже 50 тисяч зведених тоді будинків не пережили землетрус 1906 року. Однак, ті які встояли, місцеві ретельно оберігають. Зробленим з місцевої деревини, перлинам архітектури, понад 120 років.

Тож як будинок потрапив до українки та скільки коштувала реставрація? Дивіться у відео:

Як повідомлялося, в листопаді 2021 року середня вартість квадратного метра нового житла в Києві виросла на 1,7 тис. грн – із 33 тис. грн за квадрат до 34,7 тис. грн/кв. м.

Раніше в Києві запустили онлайн-карту для порівняння цін на житло в новобудовах.

Нещодавно було розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.

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