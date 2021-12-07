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    Українці врятували унікальну будівлю у США (відео)

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    На вулиці зі старих споруд лишився тільки цей дім - Українці врятували унікальну будівлю у США (відео)
    На вулиці зі старих споруд лишився тільки цей дім
    скріншот з відео

    Мешканці Сан-Франциско пишаються вікторіанською архітектурою

    У Сан-Франциско, США, було врятовано і відновлено старовинний будинок у вікторіанському стилі.

    Власниця − колишня одеситка, що придбала дім разом з чоловіком, пише Голос Америки.

    Загалом, мешканці Сан-Франциско пишаються вікторіанською архітектурою, запозиченою в Англії у другій половині 19-го сторіччя. Більшість з майже 50 тисяч зведених тоді будинків не пережили землетрус 1906 року. Однак, ті які встояли, місцеві ретельно оберігають. Зробленим з місцевої деревини, перлинам архітектури, понад 120 років.

    Тож як будинок потрапив до українки та скільки коштувала  реставрація? Дивіться у відео:

    Як повідомлялося, в листопаді 2021 року середня вартість квадратного метра нового житла в Києві виросла на 1,7 тис. грн – із 33 тис. грн за квадрат до 34,7 тис. грн/кв. м.

    Раніше в Києві запустили онлайн-карту для порівняння цін на житло в новобудовах.

    Нещодавно було розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.

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    Теги: США українці житло будинок землетрус
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    Українці врятували унікальну будівлю у США (відео)