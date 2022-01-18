Українська снайперка розповіла про службу в армії та досвід війни (відео)

Дівчина розповідає про особисту зброю та специфіку роботи в сучасних умовах війни

Військовослужбовець 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗС України на псевдо «Віскас» ще з дитинства знала, чим хоче займатися. А з початком російсько-української війни це бажання тільки посилилось.

«Я маю дуже велике бажання та мотивацію. Я хочу, щоб всі наші території були звільненими. Я не хочу, щоб ворог і далі продовжував нав’язувати нам свою думку і вбивати наших людей», – каже снайперка.

Про особисту зброю, з якою працює, про роботу у парі та специфіку роботи в сучасних умовах війни дівчина розповідає в проекті української армії «Vоїн − це я».

Нагадаємо, Британія постачатиме Україні нове обладнання для зміцнення безпеки, щоб допомогти збільшити оборонні можливості перед обличчям загрози вторгнення з боку Москви. За словами міністра оборони країни Бена Воллеса, йдеться про легкі протитанкові системи.

У ніч на 18 січня стало відомо, що Британія перекидає літаками протитанкове озброєння в Україну.

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