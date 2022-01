Британія перекидає літаками протитанкове озброєння в Україну

Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17. Про це повідомляє у Twitter журналіст Джордж Еллісон.

Судячи з обраного маршруту, Німеччина, мабуть, відмовила в праві на проліт.

«Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії», – йдеться в повідомленні.

BREAKING NEWS British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw