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    Британія перекидає літаками протитанкове озброєння в Україну

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    Британські транспортні літаки C-17 прямують до України - Британія перекидає літаками протитанкове озброєння в Україну
    Британські транспортні літаки C-17 прямують до України
    фото з відкритих джерел

    Лондон допомагає зброєю для захисту від агресії РФ

    Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17. Про це повідомляє у Twitter журналіст Джордж Еллісон.

    Судячи з обраного маршруту, Німеччина, мабуть, відмовила в праві на проліт.

    «Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 17 січня міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова ведеться про легкі протитанкові системи.

    Теги: Росія зброя Велика Британія
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    Британія перекидає літаками протитанкове озброєння в Україну