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    Британія надасть Україні протитанкове озброєння

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    Міністр оборони Британії заявив, що Україна отримає легкі протитанкові системи - Британія надасть Україні протитанкове озброєння
    Міністр оборони Британії заявив, що Україна отримає легкі протитанкові системи
    фото з відкритих джерел

    Допомога має на меті стримування Росії

    Міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова ведеться про легкі протитанкові системи. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми ухвалили надати Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони», – заявив Воллес.

    Британський міністр також запросив главу російського колегу найближчим часом відвідати Лондон, щоб обговорити ситуацію довкола України.

    Тим часом посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таких проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.

    Нагадаємо, Кремль не виключає розгортання озброєння на території України.

    Також Росія перекидає «Іскандери» до кордонів України.

    Раніше Білий дім заявив, що Росія планує спецоперацію із вторгнення в Україну у січні-лютому.

    До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

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    Теги: міністр зброя Велика Британія Україна
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    Британія надасть Україні протитанкове озброєння