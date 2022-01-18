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    Думки вголос

    НАТО розраховує завдати поразки Кремлю на території України

    • Єгор Чернєв

      народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

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    Ані НАТО, як блок, ані США, як лідер цього блоку, прямої участі у війні, звичайно, не візьмуть - НАТО розраховує завдати поразки Кремлю на території України
    Ані НАТО, як блок, ані США, як лідер цього блоку, прямої участі у війні, звичайно, не візьмуть
    фото: facebook.com/nato

    Росія може зазнати найбільшої геополітичної катастрофи з часів розпаду СРСР

    У випадку широкомасштабної російської агресії окремі країни НАТО можуть неформально втягнутися у війну на захист України. Я маю на увазі, насамперед, ті держави, які вже постачають озброєння та направляють інструкторів та спецпризначенців для підготовки української армії. Але до них можуть приєднатися і інші.

    Такий сценарій є досить прагматичним для країн Заходу. Адже всі чудово розуміють, що краще завдати поразки Кремлю на території України, ніж чекати, поки війна прийде до них додому. І перші кроки в цьому напрямку вже робляться.

    Але для такого розвитку подій нам потрібно буде спочатку зірвати путінський бліцкриг, призупинити його війська та перевести війну у позиційні бої, тобто продемонструвати здатність до спротиву.

    При цьому ані НАТО, як блок, ані США, як лідер цього блоку, прямої участі у війні, звичайно, не візьмуть. Просто для того, щоб залишити простір для маневру та переговорів.

    Але можна не сумніватися, що якщо кілька ключових країн Альянсу направлять сюди спецпризначенців та фахівців з керування високотехнологічним озброєнням для ведення бойових дій (разом з таким озброєнням), то за ними стоятиме вся міць та ресурси НАТО. І тоді Росія може зазнати найбільшої геополітичної катастрофи з часів розпаду СРСР.

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    Джерело: блог Єгора Чернєва

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    Теги: НАТО зброя війна Путін озброєння
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    НАТО розраховує завдати поразки Кремлю на території України