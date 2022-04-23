  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Українські військові вчергове збили новітній російський безпілотник (відео)

    Безпілотник &laquo;Орлан-10&raquo; було збито за допомогою&nbsp;ракети Martlet LMM - Українські військові вчергове збили новітній російський безпілотник (відео)
    Безпілотник «Орлан-10» було збито за допомогою ракети Martlet LMM

    Наші військові вправно боронять українське небо

    Захисник України за допомогою ракети Martlet LMM знищили черговий безпілотний апарат РФ «Орлан-10». Відповідне відео було розміщене у мережі.

    «Орлан-10» багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Швидкість 90−150 км/год, максимальна висота польоту 5 тис. м, тривалість польоту до 16 годин.

    Може нести на борту декілька типів цільового устаткування: тепловізор, фотокамеру, гіростабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор тощо.

    Розроблений російським військовим підприємством.

    Нагадаємо, Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не зуміли істотного просунутися. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей. Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові вчергове збили новітній російський безпілотник (відео)