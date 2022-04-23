Українські військові вчергове збили новітній російський безпілотник (відео)

Наші військові вправно боронять українське небо

Захисник України за допомогою ракети Martlet LMM знищили черговий безпілотний апарат РФ «Орлан-10». Відповідне відео було розміщене у мережі.

«Орлан-10» – багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Швидкість 90−150 км/год, максимальна висота польоту 5 тис. м, тривалість польоту до 16 годин.

Може нести на борту декілька типів цільового устаткування: тепловізор, фотокамеру, гіростабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор тощо.

Розроблений російським військовим підприємством.

Нагадаємо, Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не зуміли істотного просунутися. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей. Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.