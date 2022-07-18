Від рук окупантів постраждали більше тисячі українських дітей

Росія вбила 353 дитина

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 353 дитини. Більше ніж 1019 дітей постраждали. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Станом на ранок 18 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 353. Зросла кількість поранених – понад 666», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 373, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

17 липня внаслідок обстрілу ворогом с. Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика. Також 17 липня окупанти вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей двох, трьох та дев'яти років.

«Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856», – додали в прокуратурі.

До слова, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.



