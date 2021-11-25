В Австралії злетіли в повітря 175-метрові вежі (відео)

На території знищили вежі, щоб розчистити місце для забудови

У межах реконструкції старої електростанції провели демонтаж деяких споруд

Масштабний демонтаж відбувся на сході Австралії. Там знесли стару електростанцію, а відео підриву оприлюднили у соцмережах та показали на телебаченні. Про це інформує ТСН.

На відео видно, як дві вежі, висота яких сягає 175 метрів, впали за лічені секунди після контрольованого підриву. На території знищено лише частину будівель.

Повідомляється, що у влади є серйозні плани на реконструкцію цієї території. Там хочуть звести центр відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, раніше у селищі Буди під Харковом знесли завод, на якому понад 100 років виготовляли фаянсові вироби.

Також в Англії видовищно знесли величезні охолоджувальні вежі старої вугільної електростанції.

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