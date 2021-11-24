На ремонт будинку під Києвом, де влітку стався вибух, буде виділено 2 млн грн

Пожежа пошкодила четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю будинку

Кошти будуть спрямовані на першочергові роботи з відновлення п’ятиповерхівки до кінця року

23 листопада відбулась нарада за участі очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна, голови Бучанської РДА Миколи Ляшенка, Білогородського сільського голови Антона Овсієнка, на якій розглядалося питання ремонту будинку в Білогородці, де 21 червня стався вибух із послідуючим горінням. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

У нараді також взяла участь ініціативна група мешканців будинку та керівники профільних структурних підрозділів Київської ОДА.

«По факту інциденту наші фахівці звернулись до ДСНС України для отримання експертного висновку. Згідно з ним пожежу в п’ятиповерхівці було класифіковано як об’єктовий рівень надзвичайної ситуації. Чинне законодавство визначає порядок фінансування у таких випадках. У ситуації з Білогородкою це громада, район, а потім уже область. Але ми готові сприяти вирішенню цього питання. Плануємо виділити з резервного фонду Київської ОДА 1 млн грн для проведення ремонтних робіт саме в цьому році. Ще 1 млн грн мають виділити з резервного фонду громади», – сказав Володін.

Для виділення коштів із резервного фонду області Білогородська сільська рада має дотриматись визначеної законодавством процедури і надати повний пакет документів із відповідним зверненням. Допомогти це зробити їм допоможуть фахівці Київської ОДА.

Кошти в сумі 2 млн грн будуть спрямовані на першочергові роботи з відновлення п’ятиповерхівки до кінця року. Наступного року до питання пошуку джерел фінансування для продовження робіт повернуться.

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні.

Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу чоловічої статі.

Внаслідок пожежі постраждали близько 100 осіб.

Поліція повідомила, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці була спроба приховати вбивство.