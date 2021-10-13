У Британії підірвали чотири гігантські вежі ТЕС (відео)

До 2018 року станція в Еггборо виробляла 2000 мегават електроенергії

90-метрові охолоджувальні вежі електростанції в Еггборо 50 років були місцевою пам'яткою

В Англії видовищно знесли величезні охолоджувальні вежі старої вугільної електростанції. Про це повідомляє Yorkshire Post.

Чотири 90-метрові градирні зруйнували методом контрольованого вибуху 10 жовтня в селі Еггборо.

Таке видовище зібрало чимало глядачів, які прийшли попрощатися з місцевою визначною пам'яткою.

У день знесення поліція перекрила дороги, а 40 охоронців патрулювали 350-метрову зону безпеки.

Satisfying moment Eggborough power station's last cooling towers are demolished pic.twitter.com/jWsRzN413a — The Sun (@TheSun) October 11, 2021

Теплова електростанція на цьому місці працювала протягом півстоліття – електроенергію вона почала виробляти в 1967 році, а в 2018-му її вивели з експлуатації через нерентабельність.

Вона виробляла майже 2000 мегават електроенергії, тобто забезпечувала світлом два мільйони будинків.

Гігантські конструкції знищили в рамках планової реконструкції цієї ділянки – в найближчому майбутньому тут побудують промисловий і розподільний парк.

1 серпня аналогічним чином були знесені чотири інших вежі.





