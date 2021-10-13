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    У Британії підірвали чотири гігантські вежі ТЕС (відео)

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    До 2018 року станція в Еггборо виробляла 2000 мегават електроенергії <br /><br /> - У Британії підірвали чотири гігантські вежі ТЕС (відео)
    До 2018 року станція в Еггборо виробляла 2000 мегават електроенергії

    Фото Rob Faulkner / Flickr

    90-метрові охолоджувальні вежі електростанції в Еггборо 50 років були місцевою пам'яткою

    В Англії видовищно знесли величезні охолоджувальні вежі старої вугільної електростанції. Про це повідомляє Yorkshire Post.

    Чотири 90-метрові градирні зруйнували методом контрольованого вибуху 10 жовтня в селі Еггборо.

    Таке видовище зібрало чимало глядачів, які прийшли попрощатися з місцевою визначною пам'яткою.

    У день знесення поліція перекрила дороги, а 40 охоронців патрулювали 350-метрову зону безпеки.

    Теплова електростанція на цьому місці працювала протягом півстоліття – електроенергію вона почала виробляти в 1967 році, а в 2018-му її вивели з експлуатації через нерентабельність.

    Вона виробляла майже 2000 мегават електроенергії, тобто забезпечувала світлом два мільйони будинків.

    Гігантські конструкції знищили в рамках планової реконструкції цієї ділянки – в найближчому майбутньому тут побудують промисловий і розподільний парк.

    1 серпня аналогічним чином були знесені чотири інших вежі.

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    Теги: ТЕС Велика Британія
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    У Британії підірвали чотири гігантські вежі ТЕС (відео)