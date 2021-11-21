Світ жорстко боротиметься із фейками. Австралія започаткувала важливу ініціативу

В уряді Австралія розробляється пакет заходів, які зобов'яжуть ІТ-компанії боротися з фейками та деструктивним контентом на своїх майданчика

Поширення в інтернеті дезінформації та іншого контенту, що викликає зростання соціальних протиріч, стало очевидною політичною проблемою багатьох країн

Австралія запропонувала урядам усього світу погодити спільні «правила дорожнього руху» для боротьби з поширенням дезінформації в інтернеті, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ країни Маріз Пейн заявила, що Австралія, США, Індія та Японія, а також ООН працюють над тим, щоб знайти баланс між шкідливим контентом та свободою вираження поглядів у Мережі.

«Ми маємо чітко розуміти, що принцип верховенства закону, який застосовується офлайн, має застосовуватись і онлайн. Правила дорожнього руху – це те, що дозволяє його учасникам залишатися у безпеці. Подібні принципи забезпечення безпеки мають поширюватися і на користувачів інтернету», – провела аналогію міністр у рамках віртуального заходу Sydney Dialogue, проведеного за участю Facebook Inc.

Поширення в інтернеті дезінформації та іншого контенту, що викликає зростання соціальних протиріч, стало очевидною політичною проблемою багатьох країн. При цьому онлайн-платформи, подібні до Facebook, демонструють своє небажання ефективно протистояти поширенню фейків і недостовірної інформації в мережі.

Минулого місяця надбанням громадськості стали внутрішні документи найбільшої у світі соціальної мережі, які демонструють, що вона ставить прибуток вище за громадську безпеку. Компанія цілеспрямовано підтримує поширення негативного контенту серед користувачів, тим самим збільшуючи їхню залученість і, відповідно, час, що проводиться на платформі.

Ініціатива Австралії щодо боротьби з поширенням дезінформації в мережі та на майданчиках ІТ-гігантів зокрема – це закономірна реалізація намірів уряду країни, озвучених у жовтні. Тоді міністр зв'язку Пол Флетчер заявив, що країна збирається очистити свій сегмент інтернету від будь-якого протиправного контенту: образ, наклепів та фейків, зокрема. Наразі в уряді країни розробляється пакет заходів, які зобов'яжуть ІТ-компанії боротися з фейками та деструктивним контентом на своїх майданчиках.

Раніше Держдепартамент США оголосив про винагороду $10 млн за інформацію про місцезнаходження лідерів хакерської групи DarkSide.

Нагадаємо, 7 травня одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.