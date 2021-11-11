Австралія інвестує $132 млн у водневі заправки та електричні зарядні станції

Додатково до червня 2025 року буде виділено $53 млн на покупку електромобілів для уряду

Австралійський уряд має намір інвестувати $132 у будівництво водневих заправних станцій та зарядної інфраструктури для електромобілів. При цьому в країні не вводитимуть пільги для покупців електромобілів і вказуватимуть конкретні терміни виведення з ринку машин з двигунами внутрішнього згоряння, – повідомляють Elektrovesti.

«Ми не змушуватимемо наших громадян відмовлятися від машин, які вони водять чи карати за допомогою заборон та податків тих, хто найменше може собі це дозволити. Натомість стратегія буде спрямована на зниження вартості транспортних засобів з низьким або нульовим рівнем викидів», – заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Додатково до червня 2025 року уряду Австралії буде виділено $53 млн на купівлю електромобілів, зокрема водневих.

За прогнозами федеральної влади, до 2035 року викиди вуглекислого газу знизяться більш ніж на 8 млн тонн, якщо в країні щорічні продажі машин та легких вантажівок на електриці та водневих паливних елементах зростуть до 30%.

Нині в Австралії діє близько 3 тис. громадських зарядних станцій. Це не багато. Для порівняння: тільки в Каліфорнії є понад 73 тис. зарядних станцій.