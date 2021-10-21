У Кривому Розі розгулялося небезпечне атмосферне явище

Міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині спостерігається пилова буря. Про це повідомив у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

За його словами, 20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.

«Таке природне явище, як пилова буря, частішає на території України, адже пов’язане з посиленням змін клімату. Тривала відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту, а сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території. Так, 21 жовтня Укргідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру до 15-20 м/с у більшості областей України. В ДСНС попереджають про жовтий рівень небезпеки», – зазначив Мальований.

Він додав, що у Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств та кар’єрів. Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей.

Тож експерти рекомендують дотримуватись низки рекомендацій:

мінімізувати пересування містом;

на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;

якщо маєте зволожувачі повітря, увімкніть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;

для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.

До слова, на острові Пальма (Канари) триває виверження вулкана Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України.